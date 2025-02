Igor atualmente produz conteúdo para o YouTube e nas redes sociais - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/02/2025 20:52

Rio - O influenciador Igor de Melo, dono de um canal esportivo sobre o Botafogo, foi baleado ao sair do trabalho neste domingo (23), na Penha, Zona Norte. Segundo a mulher da vítima, ele foi atingido pelas costas após ser acusado de roubo. A família não sabe de onde partiu o tiro.

Câmeras de segurança registraram Igor subindo na moto ainda com o uniforme do trabalho Reprodução

Nas redes sociais, Marina Moura disse que Igor havia finalizado o expediente em uma casa de show em que trabalha e pediu uma moto por aplicativo para voltar para casa. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que ele sobe no veiculo, ainda de uniforme. Foi então que, no trajeto, uma mulher o acusou de roubo.

"Tudo isso se deu porque ele está sendo acusado de roubo por uma mulher que disse que foi assaltada por ele. Alguém efetuou o disparo, não sabemos quem foi, mas temos relatos de um policial que estava lá que a mulher estava visivelmente bêbada", escreveu Marina.

Igor foi atingido pelas costas e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde é estável.

"Quem conhece Igor sabe que ele jamais faria isso. Igor é trabalhador, honesto e pai de família. Todo fim de semana ele trabalha nesse bar e traz nosso alimento, nunca nos falta nada porque eu trabalho e ele trabalha o dobro. Ele está sendo vítima de uma injustiça que não tem tamanho. Eu estou vivendo um pesadelo", desabafou a mulher.

"Ele conversou comigo depois da cirurgia. Eu falei com ele, ele estava consciente, orientado, respirando bem, saiu extubado da cirurgia e o médico disse que só por isso já foi uma grande vitória", completou Marina.

Igor atualmente produz conteúdo para o YouTube e as redes sociais. Ele é administrador do perfil 'Canal do Igor Melo - Informe Botafogo'. O clube planeja fazer uma visita à vítima.

"Que tristeza, mano. O Igor é um moleque que rala, já fez vários trabalhos no meio da imprensa esportiva no RJ. Rala muito desde que o conheço, quando iniciei a cobertura do Botafogo lá no Braunefogo em 2018. É inacreditável, irmão", publicou Daniel Braune, influenciador do Botafogo em uma postagem nas redes sociais.

"Sou colega dele de arquibancada. Moleque jornalista, sempre foi trabalhador e pai de família. Sério isso?", questionou um conhecido. "Igor estudou comigo, foi um grande amigo, do nosso grupo foi o único a seguir o sonho de ser jornalista esportivo! Tinha um grande orgulho disso", escreveu outro.

Procurada, a Polícia Militar não retornou sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.