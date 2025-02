O homem foi agredido e teve a moto roubada - Reprodução

Publicado 25/02/2025 18:18 | Atualizado 25/02/2025 18:41

Rio - Um motociclista foi atacado por dois criminosos enquanto realizava uma corrida por aplicativo na noite de segunda-feira (25), no bairro Parque Rosário, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além de ser agredido, a vítima teve a moto roubada.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava com um passageiro na garupa no momento em que foi cercado pelos assaltantes, que estavam em outra moto. Os criminosos o arrancaram do veículo, lhe deram uma coronhada na cabeça e o jogaram no chão antes de fugirem com a motocicleta. A cena foi gravada por uma câmera de segurança.

veja o vídeo:

Motociclista é agredido e tem moto roubada na Baixada



O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, ainda não há informações sobre o estado de saúde. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).