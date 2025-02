Dona Otalia em seu leito no HMAS - Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:41 | Atualizado 25/02/2025 17:53

Rio - Em 5 de fevereiro, Dona Maria Otalia sofreu uma queda em casa. Foi levada pelo Samu ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo, onde descobriu que tinha quebrado o fêmur. Recebeu indicação para cirurgia de emergência — um procedimento de alto risco, tendo em vista a idade da paciente. A cirurgia foi realizada no dia 8, sem nenhuma intercorrência. A senhora, que nunca tinha passado por uma operação, se recuperou com a resistência e carisma. "Fiquei com tanto medo de perder minha mãe que, para mim, foi um renascimento", disse Carmem Lucia, a filha caçula de 66 anos.

"Todos nós da família sempre tivemos muito medo de ela se acidentar, por ser muito ativa e agitada. Quando aconteceu foi um choque, mas o tratamento que ela recebeu no hospital me tranquilizou." Otalia teve alta depois de apenas cinco dias do procedimento, tempo que foi suficiente para conquistar o afeto dos profissionais de saúde e de outros pacientes. Pela sua simpatia, ganhou a alcunha de "Vovozinha Centenária".

Desde sua admissão na unidade, a paciente teve o acompanhamento conjunto da Clinica Medica e da Ortopedia, que fizeram os exames pré-operatórios com a rapidez exigida pela idade avançada da paciente. Duas semanas depois da queda, Dona Maria Otalia já está de volta em casa e se recupera na companhia de seus filhos, netos, bisnetos e do tataraneto Lucas, de 4 anos. Nesta quinta-feira (20) ela recebeu a visita de uma equipe do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI), para revisão da cirurgia e acompanhamento.