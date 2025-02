Igor Melo foi baleado no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Igor Melo foi baleado no bairro da Penha, na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 25/02/2025 15:02 | Atualizado 25/02/2025 16:14

Rio - Colegas do influenciador Igor Melo de Carvalho , dono de um canal esportivo sobre o Botafogo e que foi baleado ao sair do trabalho neste domingo (23), na Penha, Zona Norte, fazem uma campanha para conseguir um emprego para ele.

A publicação, feita por Diely Espindola, comadre de Igor , diz que o sonho do rapaz é conseguir um emprego na área do jornalismo esportivo e que essa vontade motivou a campanha.

"Igor é meu amigo, meu compadre, e é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. E quando sair dessa, ele vai precisar de emprego, especialmente na área que ele tanto ama", diz trecho da postagem.

Segundo ela, Igor é administrador da página 'Informe Botafogo', já trabalhou em rádios cobrindo competições, mas, atualmente, atua como inspetor na faculdade onde estuda, como garçom aos finais de semana em uma casa de shows e como ambulante no carnaval.

"Uma jornada tripla em busca do sustento da sua família. Igor agora está internado, perdeu um rim, e o pior de tudo: sob custódia com ordem de prisão por roubo, um roubo sem provas e sem testemunhas", diz o relato nas redes.

Os interessados em ajudar o Igor podem entrar em contato pelo telefone 21 98199-1398 ou pelo e-mail jor.igormelo@gmail.com.

O influenciador está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e seu estado de saúde é considerado grave.

Vítima foi confundida com criminoso

Igor foi atingido pelas costas, após sair do trabalho, pelo policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus. O caso aconteceu depois que a mulher do agente, a cabeleireira Josilene da Silva Souza, culpou injustamente o influenciador e o motorista de aplicativo pelo crime.

Nas redes sociais, Marina Moura, mulher de Igor, disse que ele havia finalizado o expediente em uma casa de show em que trabalha e pediu uma moto por aplicativo para voltar para casa. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que ele sobe no veículo, ainda de uniforme. Foi então que, no trajeto, uma mulher o acusou de roubo.

Igor foi atingido pelas costas e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito.

O motorista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves, de 24 anos, que levava o influenciador do Botafogo, foi preso acusado de participar do roubo de um celular.

O PM e a mulher prestam depoimento na 22ªDP (Penha) na tarde desta terça-feira.