Fábrica da Maximus Confecções pegou fogo no dia 12 de fevereiro - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 25/02/2025 14:46 | Atualizado 25/02/2025 16:19

Rio - Três mulheres vítimas do incêndio na fábrica da Maximus Confecções , que estavam internadas há 13 dias no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, receberam alta nesta terça-feira (25). Outras três pessoas seguem em tratamento na unidade.

Entre as liberadas do hospital estão Kitimá Rege, que fazia a confecção de fantasias da Império Serrano, e Luciana de Medeiros Oliveira. A primeira tomava banho no momento que as chamas começaram.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), um homem e uma mulher continuam na enfermaria do Getúlio Vargas e um outro homem no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Os três estão estáveis.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, uma vítima segue estável no CTI.

Dos 21 trabalhadores resgatados pelos Bombeiros, 15 já tiveram alta e uma foi transferida para uma unidade particular de saúde. A única morte registrada foi a de Rodrigo de Oliveira , por causa de complicações no sistema respiratório.

Investigação

A Polícia Civil informou que agentes da 21ª DP (Bonsucesso) seguem com as investigações, ouvindo testemunhas e realizando outras diligências para apurar as causas do incêndio. A fábrica continua interditada para apuração de uma possível ação criminosa e por risco de desabamento.

Uma nova perícia será feita no local para complementar os exames realizados anteriormente – ainda não há data para o trabalho. Equipes estiveram no local no último dia 19.