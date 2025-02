Barcas trabalharão com intervalos reduzidos e novos horários - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 25/02/2025 13:49 | Atualizado 25/02/2025 13:52

Rio - Com a proximidade do Carnaval, os foliões devem ficar atentos às mudanças no funcionamento do transporte público. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) anunciou, nesta terça-feira (25), o esquema especial para barcas, metrô, trens e bonde de Santa Teresa durante os dias da maior festa do mundo.

O metrô funcionará 24 horas por dia, das 5h de sexta-feira (28) até meia-noite da Quarta-feira de Cinzas (5). Na data do Desfile das Campeãs (8), a circulação será feita das 5h até 23h de domingo (9).



Na sexta (28), a Linha 2 circulará entre Pavuna e Botafogo. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Há a possibilidade da transferência entre as linhas 1 e 2 ser feita no trecho Central do Brasil/Centro e Botafogo.

De sábado (1) até quarta (5), a Linha 2 transitará entre Pavuna e General Osório/Ipanema, a mudança entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Já os trens da SuperVia terão reforço na operação entre sexta-feira (28) e quarta (5), com viagens extras ao longo do dia e durante a madrugadas nos ramais Japeri, Santa Cruz (atenderão também as estações do ramal Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo.



Além disso, a estação Central do Brasil permanecerá aberta 24 horas, mas as demais paradas, durante a madrugada, só permitirão o desembarque. Na sexta (28), os trens vão circular de acordo com o horário padrão de dias úteis (das 4h às 22h45).



De sábado até quarta-feira (1 a 5 de março), a grade utilizada será a de sábado (das 4h45 às 21h15) e haverá viagens extras ao longo do dia, de acordo com a demanda. A Central contará com partidas especiais ao anoitecer.



Após o Carnaval, na quinta (6) e sexta-feira (7), os trens voltam à grade de dias úteis, com possíveis ajustes conforme a procura dos passageiros.

Pela Baía

As barcas vão operar com intervalos reduzidos durante a festividade. O serviço seguirá a grade normal de dias úteis na sexta-feira (28), variando com a Linha e região. No fim de semana (1 e 2), as linhas Arariboia (Centro, Niterói) e Paquetá (Centro, Rio) funcionarão conforme os horários de sábados e domingos (das 5:30h às 23h30).



Na segunda (3) e na Quarta-feira de Cinzas (5), a linha Arariboia terá intervalo de 30 minutos, enquanto a Paquetá seguirá a grade de feriados (das 6h às 23:30). Já na Divisão Sul Fluminense (Angra dos Reis e Mangaratiba a Ilha Grande) a circulação será de grade regular de dia útil.

No dia 4, todas as linhas operarão com horários de domingos e feriados, com exceção das linhas Charitas e Cocotá, que estarão inativas. O serviço aquaviário contará com 32 climatizadores em 4 embarcações, para aliviar as altas temperaturas que atingem o Rio.

Bonde

O bonde de Santa Teresa não funcionará na sexta (28), no sábado (1) e na terça (4), devido aos desfiles dos blocos no bairro. Já no domingo (2), segunda (3) e quarta (5), o funcionamento será normal. No fim de semana após o Carnaval, o bonde operará no sábado (8), mas não no domingo (9).

Bilhetes e compra antecipada



Os bilhetes utilizados no metrô, trens e barcas durante o Carnaval serão os mesmos aceitos normalmente. As empresas recomendam a compra antecipada ou recarga dos cartões de passagem para evitar filas e facilitar acesso aos transportes.

No MetrôRio, serão aceitos os cartões Giro, Riocard Mais e passagens unitárias, além de pagamentos por aproximação. Nos trens da SuperVia, os cartões Riocard Mais e Bilhete Único Intermunicipal continuam válidos. Já para as barcas, o pagamento também pode ser feito com Riocard Mais e Bilhete Único.