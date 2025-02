O menino Davi Lucas estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer desde o último dia 18 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/02/2025 19:32 | Atualizado 25/02/2025 20:10

Rio – Davi Lucas da Silva Santos, de 8 anos, recebeu alta nesta terça-feira (25) do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, onde estava internado desde o dia 18 deste mês, quando foi baleado durante confronto entre policiais militares e criminosos próximo ao Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte.

Maicon da Conceição Santos estava com o filho em um ponto de ônibus quando o tiroteio teve início. Um dos disparos atravessou a perna do menino, que joga futebol em uma escolinha do Vasco, e ficou alojado na perna do pai.

A Polícia Militar informou que, na ocasião, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento na região quando avistaram um veículo suspeito. Ao tentar a abordagem, a equipe foi atacada a tiros e reagiu. Durante o tiroteio, um PM e um suspeito ficaram feridos.

Após receberem os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde próxima, pai e filho foram levados para hospitais diferentes. Maicon passou por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta no dia seguinte.