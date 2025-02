Tenente-coronel da PM Carlos Martin foi morto em uma tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 25/02/2025 18:57

Rio - O tenente-coronel da PM Carlos Vidal Martin da Silva, de 52 anos, foi morto na noite desta terça-feira (25), no Jardim América, na Zona Norte. Segundo a corporação, o militar foi vítima de uma tentativa de assalto.

Carlos saía de um estabelecimento comercial na Avenida Meriti, próximo à Avenida Brasil, quando foi abordado por criminosos armados. Ainda conforme a PM, o oficial tentou reagir, mas foi baleado no peito. A mulher dele estava presente, mas não ficou ferida. Câmeras de segurança do local gravaram o momento do crime. Assista:

Tenente-coronel da PM é morto em tentativa de assalto na Zona Norte.



O militar foi socorrido por agentes do 41º BPM (Irajá) e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era lotado no Programa Estadual de Integração na Segurança (Cproeis) e ingressou na corporação em 2000. O oficial deixa duas filhas.

Não há confirmação do horário e local do sepultamento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).