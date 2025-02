Previsão do Alerta Rio até domingo pode chegar com máxima até 41° e mínima de 22° - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Previsão do Alerta Rio até domingo pode chegar com máxima até 41° e mínima de 22° Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 10:34

Rio - O maçarico voltará a ser ligado com força ao longo dos próximos dias no Rio, com temperaturas que novamente podem passar dos 40°, indica a previsão. De acordo com o Alerta Rio, a falta de chuvas vai continuar neste que já é o fevereiro mais seco dos últimos anos.



Conforme o órgão, nesta quarta-feira (26) o tempo terá influência de um sistema de alta pressão do mar. O céu varia entre claro e parcialmente nublado durante o dia, sem qualquer previsão de chuva. Os ventos podem ser moderados, com possibilidade de rajadas fortes ocasionais. As temperaturas continuaram elevadas, com máxima de 37° e mínima de 20°.



Na quinta-feira (27), o calor aumenta mais um pouco, com máxima prevista de 39° e mínima de 20°. Novamente será um dia seco, com ventos moderados e possíveis rajadas.



Já para a sexta-feira (28), a previsão aponta para um céu parcialmente nublado, claro e sem chuvas. Podendo ter vento forte. A máxima é de 39° e a mínima de 22°.



A temperatura aumenta no sábado de Carnaval (1) e pode chegar ao seu ápice no domingo (2). O mês de março abre com máxima de 40° e mínima de 20°.

Ainda mantendo a alta do calor, domingo terá máxima de 41° e mínima de 21°. Um alerta para os foliões que pretendem pular o Carnaval nos quatro cantos da cidade.