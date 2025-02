Pelo menos cinco criminosos participaram da tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 26/02/2025 09:36 | Atualizado 26/02/2025 10:07

Rio - A Polícia Militar apreendeu dois menores suspeitos de envolvimento em uma tentativa de assalto a uma moradora em sua moto scooter, no Aterro do Flamengo , na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (24). Eles foram capturados em frente ao Shopping RioSul, em Botafogo, quando voltavam da Praia do Leme.