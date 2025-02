Clínica da Família Herbert De Souza, em Tomás Coelho - Reprodução

Clínica da Família Herbert De Souza, em Tomás CoelhoReprodução

Publicado 26/02/2025 10:34 | Atualizado 26/02/2025 10:42

Rio - A Clínica da Família Herbert de Souza, em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, teve seu horário de funcionamento reduzido temporariamente por causa da violência. A unidade passou, nesta quarta-feira (26), a atender pacientes das 8h às 16h. Recentemente, a CF Wilson Mello Santos - 'Zico', na Vila Kennedy, também sofreu redução no período de funcionamento.De acordo com um comunicado emitido por meio das redes sociais, a decisão atende a recomendação da Coordenação de Área de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. A redução será válida até que haja condições de reabertura no horário habitual.Para não afetar os pacientes assistidos pela clínica, os atendimentos estão sendo realizados em unidades próximas, a fim de evitar incidentes com usuários e profissionais. O horário de funcionamento antes da alteração era das 7h às 18h.A região da Clínica da Família está em meio a uma disputa territorial entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do Morro do Juramento.A situação vem causando medo e insegurança aos moradores e trabalhadores. Em meados de fevereiro, a comunidade teve relatos de intensos tiroteios por dias seguidos.No dia 13 de fevereiro, início da guerra do tráfico, uma mulher foi atingida por uma bala perdida e um motorista de van teve o para-brisa do veículo perfurado por um disparo, que atravessou o vidro e pegou de raspão em seu ombro.No dia seguinte, o Esquadrão Antibomba encontrou um artefato explosivo nas proximidades do Morro do Juramento. O material foi desativado e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).Já no dia 16, motoristas ficaram abaixados no asfalto da Avenida Martin Luther King Jr. como forma de proteção a um novo tiroteio. Pessoas deitaram no chão da estação de Vicente de Carvalho também para se proteger dos tiros.