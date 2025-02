Charlotte Alice Peet é considerada desaparecida desde 8 de fevereiro - Reprodução

Charlotte Alice Peet é considerada desaparecida desde 8 de fevereiroReprodução

Publicado 26/02/2025 21:10 | Atualizado 26/02/2025 21:46

Rio - A localização mais recente da jornalista britânica Charlotte Alice Peet foi identificada na Zona Sul do Rio de Janeiro, afirma a Polícia Civil. Ela é considerada desaparecida desde 8 de fevereiro, quando estava em São Paulo e fez um último contato com uma amiga que mora na capital fluminense, para onde pretendia seguir.

Até então, o caso vinha sendo conduzido pela polícia paulista, embora a ocorrência tenha sido registrada pela amiga no Rio.

Com a confirmação de que Charlotte embarcou em um ônibus e chegou ao destino, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) assumiu a investigação, que aponta um hostel em Botafogo como o último paradeiro registrado da britânica. A jornalista se hospedou no estabelecimento entre os dias 17 a 24 deste mês. "Também temos imagens dela em dias anteriores, em locais da Zona Sul", diz a delegada Elen Souto, titular da DDPA, em entrevista ao DIA.

A principal linha de investigação é de desaparecimento voluntário. A delegada explica que a polícia tem tentado contato com Charlotte por meio de dois números de telefone. O primeiro, com DDI estrangeiro, recebe chamadas e mensagens, mas não há retorno. "O número com DDD de São Paulo ela programou para não receber chamadas", complementa a delegada.

O caso

Ainda de acordo com as investigações, Charlotte e a amiga se conhecem há cerca de dois anos. No dia 8, a jornalista enviou mensagem a ela informando que estava em São Paulo com pensamento de seguir rumo ao Rio, onde pretendia procurar um local para ficar.

Dias depois, entretanto, a amiga – que na ocasião dissera à britânica que não poderia oferecer estadia – recebeu contato da família afirmando que ela havia parado de enviar notícias.

Em seguida, a amiga procurou a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) para registrar o desaparecimento.

Em um perfil na rede social LinkedIn, Charlotte Alice Peet se diz fluente na língua portuguesa e lista veículos onde já trabalhou, como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent.