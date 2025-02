Trecho da Estrada do Galeão ficou fechado por 30 minutos por causa de um vazamento de gás - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/02/2025 18:42 | Atualizado 26/02/2025 20:00

Rio - O rompimento de uma tubulação de gás na Estrada do Galeão forçou a interdição total de um trecho da via, na Ilha do Governador, no fim da tarde desta quarta-feira (26). As pistas ficaram fechadas por 30 minutos, o que provocou um grande engarrafamento na região. O trecho foi reaberto às 17h30. Não houve feridos.

O incidente ocorreu durante uma obra da Light, na altura da churrascaria Mocellin e da Praça do Avião. O Corpo de Bombeiros foi acionado e determinou o fechamento das vias por questões de segurança. Equipes da Naturgy foram chamadas.



A Light informou que está trabalhando em conjunto com a companhia de gás após a "perfuração acidental" da tubulação de gás durante as obras de modernização da rede elétrica na Estrada do Galeão.



Rodrigo Toledo, subprefeito das Ilhas do Governador, Fundão e Paquetá, explicou que não foi possível disponibilizar uma faixa reversível no local devido ao grande vazamento de gás.

Em nota, a Naturgy disse que para evitar situações como esta, a empresa desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. "Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás. A Naturgy mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras, que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida", disse.