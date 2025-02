Familiares e amigos pediram justiça para Igor Melo em protesto silencioso na frente do hospital - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Familiares e amigos pediram justiça para Igor Melo em protesto silencioso na frente do hospitalPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 17:39 | Atualizado 26/02/2025 17:52

Igor Melo de Carvalho e o motociclista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves como DIA, o advogado de Igor e diretor de advocacia do Instituto de Defesa da População Negra, Djeff Amadeus, afirmou que as provas apresentadas, incluindo os depoimentos dela e do marido, indicam uma instigação ao disparo que atingiu o influenciador nas costas. Rio - A mulher que apontou o influenciadore o motociclista de aplicativocomo autores do roubo de celular pode responder como partícipe em tentativa de homicídio. Em entrevista ao, o advogado de Igor e diretor de advocacia do Instituto de Defesa da População Negra, Djeff Amadeus, afirmou que as provas apresentadas, incluindo os depoimentos dela e do marido, indicam uma instigação ao disparo que atingiu o influenciador nas costas.

"De acordo com o Código Penal, quem concorre para o crime, de qualquer forma, está sujeito às penas correspondentes, na medida de sua culpabilidade. O que se tem até agora aponta para o fato de que a mulher, que estava com o policial, o instigou a atirar. Ou seja: ela concorreu para o crime. Sobretudo porque, se ela não o instigasse, ele não teria disparado", explicou Djeff.

Ele reforçou, no entanto, que tanto o autor do disparo, Carlos Alberto de Jesus, quanto a mulher, a cabeleireira Josilene da Silva Souza, ainda terão direito de responder às acusações e contestar as provas apresentadas contra eles.

O advogado de Thiago, Carlos Nicodemos, afirmou que a defesa está acompanhando as determinações da Justiça do Rio e da Secretaria de Segurança Pública do Rio, que abriram uma investigação criminal para apurar o crime de tentativa de homicídio e a falsa comunicação de crime envolvendo o casal.



Relembre a dinâmica dos fatos

Igor foi baleado após sair do trabalho, na madrugada de domingo (23), pelo policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus. O influenciador do Botafogo estava na garupa da moto de Thiago, que no momento do crime prestava serviço como motorista de aplicativo.

Em depoimento, a mulher do agente informou que por volta das 23h foi abordada por dois homens em uma moto azul, sendo um de camisa preta e outro de blusa amarela, na esquina da Rua Irani com a Rua Conde de Agrolongo, na Penha.

Na declaração, Josilene alegou que o homem de amarelo estava armado e apontou a arma para o seu rosto, roubando seu telefone e fugindo em seguida. Na sequência, ela narrou que encontrou com o marido e ambos saíram para procurar os suspeitos. No momento em que encontraram a dupla, Carlos Alberto teria os abordado e dado voz de prisão, mas o garupa da moto teria sacado a arma. No entanto, o agente teria sido mais ágil e feito dois disparos contra ele.

Ainda na delegacia, ela revelou que os homens pularam do viaduto e abandoram a motocicleta no local. Logo depois, a mulher reconheceu Thiago como o motorista que estava de camisa preta e Igor como o homem armado de blusa amarela. O policial militar confirmou a versão da companheira e disse ainda que Thiago teria pedido desculpas pelo ocorrido. A suposta arma e o celular não foram encontrados.

O motociclista que sofreu o ataque deu uma outra versão dos fatos . "Ele parou do meu lado e apertou o gatilho. Minha reação foi me jogar no chão. Ele ainda voltou para matar a gente". Na delegacia, ele contou que Josilene manteve a acusação. "Ela apontou o dedo na minha cara e disse: 'Foi ele que me roubou'. Eu me ajoelhei e falei: 'Olha na minha cara, você sabe que não fui eu. Por que você está fazendo isso? Você disse que, se tivesse oportunidade, daria um tiro na minha cara'. Mas eu não fiz nada. Está aí a prova de tudo. Eu só me ajoelhei na minha vida para Deus e para ela".

Um dia depois do primeiro depoimento, o PM e a mulher alteraram a versão dos fatos na 22ª DP (Penha). Inicialmente, o agente afirmou ter visto o influenciador armado na garupa da moto, o que o levou a atirar. Agora, ele afirma que Igor teria colocado a mão próxima à cintura e feito um movimento que sugeria estar armado.

Josilene também modificou trechos de seu depoimento e incluiu novas informações. Agora, ela recua da alegação de ter visto uma arma com os acusados e afirma apenas ter notado um volume na cintura de Igor, que acredita ser uma arma. A cabeleireira também mudou o horário do ocorrido de 23h para 1h14.

Imagens de câmera de segurança mostram que Igor trabalhou a noite toda e, às 1h29 subiu na garupa de Thiago para voltar para casa. Veja as imagens abaixo:

Influenciador está em estado grave

Igor estava sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia para retirada de um rim. Thiago foi detido e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (25). Na audiência de custódia, a juíza Rachel Assad da Cunha, da 29ª Vara Criminal da Capital, mandou soltar os dois. Ela também acolheu um pedido da defesa e encaminhou cópias do processo à Promotoria de Investigação Penal e à Corregedoria da Polícia Militar, que poderão apurar a conduta do policial da reserva.

O influenciador segue internado no hospital, agora com a prisão relaxada, e seu estado de saúde é considerado grave. A 22ª DP (Penha) ainda ouve testemunhas para concluir o inquérito.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do casal. O espaço está aberto para manifestação.