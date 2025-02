Familiares e amigos pediram justiça para Igor Melo com cartazes - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Familiares e amigos pediram justiça para Igor Melo com cartazes Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 15:26 | Atualizado 26/02/2025 16:15

Rio - Familiares e amigos do influenciador Igor Melo de Carvalho, baleado pelo PM reformado Carlos Alberto de Jesus, realizaram um protesto, nesta quarta-feira (26), em frente ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde ele está internado. O grupo, de aproximadamente 40 pessoas, levou cartazes, camisas com homenagens e o uniforme que a vítima usa no trabalho como garçom.

fotogaleria

Irmã da vítima, Michelle Melo de Carvalho, de 41 anos, reiterou que a família está lutando por justiça e afirmou que não sossegarão enquanto Carlos Alberto estiver solto. Além disso, celebrou o fato da Polícia Civil ter passado a investigar o caso como tentativa de homicídio, em vez de roubo, como o PM estava acusando Igor

"A gente conseguiu a justiça. A gente conseguiu a primeira parte e esse ato é para ratificar que, além do meu irmão ser inocente, quem fez isso com ele precisa ser preso. Porque ele [Carlos Alberto] não tem o direito de sair em uma rua, alguém apontar para ele e falar 'aquele ali' e ele atirar. Ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ele poderia ter acabado com a minha vida e com a vida da minha família. Eu não vou sossegar enquanto esse cara não estiver preso, atrás das grades", desabafou Michele.

Igor e o motociclista por aplicativo Thiago Marques Gonçalves, de 24 anos, estavam realizando uma viagem no momento em que o passageiro foi baleado nas costas, na noite de domingo, na Penha. O PM Carlos Alberto alegou que sua mulher, Josilene da Silva Souza, disse ter sido assaltada pelos dois. Com isso, Thiago foi preso em flagrante e Igor ficou internado sob custódia. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio mandou soltar os dois

"Todas as informações indicam que tanto Carlos Alberto quanto Josilene teriam confundido os ora custodiados com os supostos autores do crime de roubo, de forma que os indícios de autoria restam totalmente esvaziados, impondo a imediata soltura dos custodiados", escreveu a magistrada na decisão.

Ao DIA, a mulher da vítima, Marina Moura, de 31 anos, estava no protesto com o filho do casal. Ela contou que o marido é tido por todos como um rapaz trabalhador e sonhador. Minutos antes de ser baleado, Igor havia deixado o trabalho em uma casa de shows, na Penha. Pouco depois, Marina recebeu a notícia.

"Eu soube o que tinha acontecido através do sócio da casa de samba. Ele entrou em contato comigo e me ligou, pedindo uma foto da identidade do Igor, mas a princípio eu não sabia o por quê, acredito que para me poupar. Eu insisti e ele me falou que ele tinha sido vítima de um assalto, porque, até então, ele tinha sido vítima de um assalto, foi a primeira informação. A gente não sabia que ele estava sendo acusado. Aí vim para o hospital, de madrugada, sem saber se ele estava vivo ou morto. Vim nessa tensão, sem saber de nada. E aqui eu soube, quando cheguei, que ele estava em cirurgia. Ele chegou andando e falando, mas que estava em cirurgia e a gente teria que aguardar", contou Marina.

De acordo com os familiares, Igor está lúcido e consegue conversar, apesar do estado grave. Roberto Carlos Pereira de Carvalho, de 58 anos, é tio do influenciador e contou que o tem como um filho. Além disso, pediu para que o Estado providencie segurança para o rapaz, uma vez que o PM segue solto.

"É um rapaz muito bom. A gente torce agora pela recuperação dele. O que eu peço muito é que o Estado colocasse um policial ao lado dele. Não para custodiá-lo, porque ele não é bandido, mas sim para dar segurança a ele, porque quem atentou contra a vida dele está solto. É um policial. Está por aí com as suas amizades, com as suas articulações. Então eu queria que o Estado se manifestasse em colocar uma segurança para o meu sobrinho, para cuidar da vida dele, porque a gente está totalmente vulnerável", pediu o tio.

PM muda versão

O PM reformado Carlos Alberto de Jesus e a mulher, a cabeleireira Josilene da Silva Souza, alteraram a versão dos fatos na tarde desta terça-feira, em depoimento na 22ª DP (Penha). Inicialmente, o agente afirmou ter visto o influenciador do Botafogo, Igor Melo de Carvalho, armado na garupa da moto do motociclista Thiago Marques, o que o levou a atirar. Agora, ele afirma que Igor teria colocado a mão próxima à cintura e feito um movimento que sugeria estar armado.

Carlos Alberto acrescentou ainda que ordenou a parada dos dois homens, mas eles não obedeceram. Josilene também modificou trechos de seu depoimento e incluiu novas informações. Agora, ela recua da alegação de ter visto uma arma com os acusados e afirma apenas ter notado um volume na cintura de Igor, que acredita ser uma arma.

No primeiro depoimento, prestado na manhã de segunda-feira (24), Josilene afirmou ter visto um homem de blusa amarela armado, que teria apontado a pistola para o seu rosto, roubado seu celular e fugido em seguida.

Igor foi atingido pelas costas e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito.