Enquanto estava imobilizado, o aluno tentou tomar a arma de um dos policiais - Reprodução

Publicado 26/02/2025 20:26

Rio - O estudante de música que agrediu a ex-namorada e foi baleado ao tentar tomar a arma de um policial militar dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), na Urca, Zona Sul, foi suspenso cautelarmente. A medida foi anunciada pela instituição nesta quarta-feira (26).

Segundo a UniRio, a suspensão tem duração inicial de 45 dias, podendo ser prorrogada conforme o avanço das investigações. "A decisão visa garantir a integridade física e psicológica dos envolvidos e da comunidade acadêmica", informou a universidade.

O estudante foi preso em flagrante por tentativa de estupro, vias de fato, resistência, lesão corporal e ameaça. Enquanto estava imobilizado, tentou tomar a arma de um dos policiais e foi atingido por um disparo de contenção.

Após ser baleado, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde passou por uma cirurgia no abdômen. O procedimento não identificou lesões em órgãos internos. O universitário segue internado sob custódia, com quadro estável e sem necessidade de nova cirurgia, mas ainda sem previsão de alta.

A UniRio também determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e as investigações estão em andamento.