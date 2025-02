Clientes formam fila em lotérica de Rocha Miranda onde saiu prêmiop de R$ 131 milhões da Mega - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 18:28

Rio - A sorte de um carioca, que ganhou sozinho o prêmio de R$ 131 milhões da Mega-Sena, mudou a rotina da Loteria Esportiva Acari, em Rocha Miranda, que nesta quarta-feira (26) teve fila de apostadores, fazendo o movimento dobrar. Segundo a gerente da loteria na Praça 8 de Maio, a procura aumentou muito durante o dia e todos que chegavam na loja perguntavam quem era o sortudo.

"Muita gente aposta, mas nem sempre acredita que é real, que sai mesmo. Agora, com o prêmio saindo aqui, podendo ser um deles. Depois disso, todo mundo passa a acreditar um pouco mais e querer apostar", brincou Vanessa de Lima, de 45 anos, que trabalha no local há três.

A gerente explica que o apostador fez o jogo no fim da tarde, já perto do horário de fechamento. "Foi uma aposta simples, de cinco reais", explicou a funcionária, que disse esperar um presente por parte do sortudo: "Os clientes sempre vêm e falam: 'Olha, se eu ganhar, venho aqui dar um valor para vocês'. Não seria nada mal ganhar uma caixinha dessas".

Vizinho da lotérica, Sérgio Pereira, de 43, diz que o prêmio é tão grande que é até difícil de pensar no que fazer. "Eu acho que a primeira coisa que faria seria pegar minha família e ir para longe. Fora do país, na Europa, sei lá. Depois compraria uma casa ou apartamento na Barra da Tijuca", comentou o apostador, que aproveitou a "sorte" do local para fazer uma aposta.

Para o aposentado Renato Roberto, de 77, apenas uma fração do prêmio já resolveria, e muito, todos seus problemas. Segundo o idoso, o valor de R$ 3,5 milhões, que são pagos no sorteio inicial da Mega já seria o suficiente.

"Esse valor é demais. A gente fica até inseguro. Imagina só. Ainda mais aqui no Rio. Ia ter que andar com segurança para lá e para cá. Com medo de gastar", comentou.

Ignorando o ditado "um raio não cai duas vezes no mesmo lugar", a também moradora de Rocha Miranda Simone Alves, 50, foi até à lotérica para tentar a sorte, assim como o vencedor da Mega. "Vai que eu ganho. Seria a solução para vários dos meus problemas. Acho que criaria um lar para animais abandonados", disse.

Sorteio da Mega

A aposta feita na lotérica de Rocha Miranda venceu o concurso 2833 da Mega-Sena que entregou o prêmio acumulado de R$ 131.361.519,85. Os números sorteados foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56. Segundo a Caixa Econômica Federal, a quina teve 205 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 35.629,31 cada. Outras 11.347 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 919,56.

Com o valor é possível comprar 524 apartamentos de R$ 250 mil. O prêmio também permitiria ao ganhador adquirir 1.871 carros populares 0km ao preço de R$ 70 mil ou 4,3 milhões de pacotes de meio quilo de café.