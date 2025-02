Policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus prestou depoimento nesta terça-feira (25) - Reprodução/TV Globo

Policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus prestou depoimento nesta terça-feira (25)Reprodução/TV Globo

Publicado 25/02/2025 19:28

Carlos Alberto de Jesus e a mulher, a cabeleireira Josilene da Silva Souza, alteraram a versão dos fatos na tarde desta terça-feira (25), em depoimento na 22ª DP (Penha). Inicialmente, o agente afirmou ter visto o Rio - O policial militar reformadoe a mulher, a cabeleireira, alteraram a versão dos fatos na tarde desta terça-feira (25), em depoimento na 22ª DP (Penha). Inicialmente, o agente afirmou ter visto o influenciador do Botafogo, Igor Melo de Carvalho, armado na garupa da moto do motociclista Thiago Marques, o que o levou a atirar. Agora, ele afirma que Igor teria colocado a mão próxima à cintura e feito um movimento que sugeria estar armado.

Carlos Alberto acrescentou ainda que ordenou a parada dos dois homens, mas eles não obedeceram. Josilene também modificou trechos de seu depoimento e incluiu novas informações. Agora, ela recua da alegação de ter visto uma arma com os acusados e afirma apenas ter notado um volume na cintura de Igor, que acredita ser uma arma.

No primeiro depoimento, prestado na manhã de segunda-feira (24), Josilene afirmou ter visto um homem de blusa amarela armado, que teria apontado a pistola para o seu rosto, roubado seu celular e fugido em seguida.

Igor foi atingido pelas costas e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde é grave. Thiago foi conduzido à 22ª DP (Penha), onde foi ouvido e preso por roubo. Na tarde de terça-feira (25), a Justiça do Rio mandou soltar os dois por "indícios de autoria totalmente esvaziados".

O que diz o motociclista



Thiago detalhou como foi abordado pelo PM. "Ele parou do meu lado e apertou o gatilho. Minha reação foi me jogar no chão. Ele ainda voltou para matar a gente", lembra. Na delegacia, ele contou que Josilene manteve a acusação. "Ela apontou o dedo na minha cara e disse: 'Foi ele que me roubou'. Eu me ajoelhei e falei: 'Olha na minha cara, você sabe que não fui eu. Por que você está fazendo isso? Você disse que, se tivesse oportunidade, daria um tiro na minha cara'. Mas eu não fiz nada. Está aí a prova de tudo. Eu só me ajoelhei na minha vida para Deus e para ela".