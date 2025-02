Arara resgatada. A espécie é uma das aves emblemáticas do cerrado brasileiro. - Divulgação

Arara resgatada. A espécie é uma das aves emblemáticas do cerrado brasileiro.Divulgação

Publicado 25/02/2025 21:19

Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Polícia Federal resgataram, nesta terça-feira (25), uma arara canindé que era mantida em um viveiro inapropriado, sem comida e sem água em uma residência no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A fiscalização foi realizada a partir de uma denúncia.



A ave foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Seropédica, onde ficará sob quarentena. O proprietário da ave foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Niterói para fazer o Registro de Ocorrência. Ele será autuado pelo Inea por cativeiro ilegal e maus tratos, conforme a legislação ambiental.

Questionado sobre a procedência do animal, o proprietário apresentou aos fiscais uma nota fiscal para a comercialização da ave. O documento era de um criadouro do Estado de Goiás, mas o animal foi adquirido em uma loja em Realengo, na Zona Oeste, o que, segundo o Inea, levanta a suspeita de tráfico de animais silvestres. A Polícia Federal continua as investigações sobre o caso.