Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) interditaram a Estética Soberanas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, nesta terça-feira (25), em ação conjunta com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), o Procon-RJ e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). Conforme a Sedcon, a a clínica de estética não tinha profissional habilitado para realizar os procedimentos nem documentação essencial, como licença sanitária e alvará de funcionamento.

Foram apreendidas prescrições de injetáveis e 7,23 kg de produtos estéticos impróprios para uso, incluindo itens vencidos e sem especificação. Também tinham dois equipamentos proibidos para uso estético. Uma funcionária foi conduzida à delegacia para prestar depoimento.



O estabelecimento tinha sido denunciado por consumidores, que relataram o uso de produtos fora da validade e não permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foram recolhidas prescrições de BCAA, bioestimuladores, oxandrolona, hormônios esteróides e ampolas de ácido hialurônico, assim como outros produtos injetáveis, de acordo com o Ivisa-Rio. A Sedcon informou que também houve a apreensão de cremes fixadores, ativadores de "marquinhas" e loções de massagem inadequados.

Segundo os agentes, o estabelecimento tinha, ainda, duas câmaras de bronzeamento artificial com luz ultravioleta, cujo uso para fins estéticos é proibido no Brasil desde 2009, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Procurada, a dona da empresa negou parte das acusações. À reportagem, ela afirmou que algumas das substâncias injetáveis, como masteron e BCAA, eram de uso pessoal para auxiliar no treino de academia. Sobre as substâncias irregulares, alegou desconhecer a situação: "Na embalagem vem dizendo que a Anvisa libera, mas não tem autorização." Agora, ela tenta regularizar a documentação para poder voltar à atividade.