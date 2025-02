Contra Jonathan havia um mandado de prisão pendente - Divulgação

Publicado 25/02/2025 20:04

Rio - Jonathan Araújo Machado foi preso nesta terça-feira (25) por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador), acusado dos crimes de roubo, extorsão e roubo mediante privação de liberdade. Jonathan foi encontrado após trabalho de inteligência e monitoramento na comunidade do Boogie Woogie, na Ilha do Governador, Zona Norte.



Contra ele havia um mandado de prisão pendente, por crimes que ocorreram em julho de 2024. Em sua extensa ficha criminal, também há anotações por roubo de veículo, adulteração do sinal identificador e passagem por tráfico de drogas quando era menor. Nas redes sociais, o bandido mostrava uma vida de luxo com os itens roubados.



Após troca de informações entre os setores de inteligência, as equipes saíram em diligência na comunidade e receberam informações de que um homem foragido estaria escondido na Rua Central, nº 46, no interior da comunidade.



Jonathan foi encaminhado para audiência de custódia e está à disposição da Justiça.