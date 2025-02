José Renato Costa de Queiroz efetuou ao menos dois disparos contra a vítima no estacionamento do condomínio - Reprodução

Publicado 26/02/2025 16:29 | Atualizado 26/02/2025 17:39

Rio – Um morador atirou e matou o subsíndico de um condomínio em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (26). De acordo com as investigações, a motivação foi uma discussão por causa de uma infiltração no apartamento do atirador. Vizinhos filmaram o crime, cometido no estacionamento, e as imagens circularam pelas redes sociais.

O desentendimento começou no corredor de um dos prédios do condomínio, na Rua Arthur Bernardes, no bairro Parque Califórnia. José Renato Costa de Queiroz, após receber a reclamação por causa de um vazamento de água em sua unidade, aparece sem camisa, no estacionamento, caminhando e apontando uma arma na direção de Vinícius da Silva Azevedo, que tenta fugir mesmo ferido.

Enquanto pronuncia algumas palavras, José Renato efetua dois disparos contra Vinícius, que, depois de alguns passos ao redor de um carro estacionado, cai ferido. Neste momento, a arma aparenta falhar ou estar sem munição, o que o faz golpear a vítima com chutes e coronhadas.

Pouco depois, uma moradora corre para socorrer Vinícius e empurra José Renato. Em meio a gritos desesperados de vizinhos, o atirador deixa o condomínio caminhando tranquilamente, enquanto outras pessoas tentam socorrer Vinícius, que chegou a ser levado ao Hospital Municipal Ferreira Machado, mas não resistiu.

A delegada Carla Tavares, titular da 134ª DP (Campos), responsável pelas investigações, disse que os moradores conseguiram alcançar José Renato e contê-lo até a chegada de policiais militares. Como ele tentou resistir à prisão, acabou ferido e levado, sob custódia da PM, também para o Hospital Ferreira Machado.

José Renato será conduzido à delegacia assim que tiver alta para a audiência de custódia. A arma usada para o crime foi apreendida.

Ainda de acordo com a delegada, José Renato não tem porte de arma e possui antecedentes criminais. “O autor é pessoa extremamente agressiva, com extensa ficha criminal", afirmou.

José Renato foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com agravante de não ter porte de arma.

O velório e o sepultamento de Vinícius da Silva Azevedo devem ocorrer no Cemitério Campo da Paz, em Campos, mas ainda não há confirmação sobre data e horário.