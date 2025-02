Vídeo mostra influenciador saindo do trabalho antes de ser baleado por PM na Penha - Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:41 | Atualizado 26/02/2025 16:12

Veja o vídeo abaixo. Rio - Câmeras de segurança flagraram o horário e o local onde o influenciador do Botafogo, Igor Melo de Carvalho, estava na madrugada de domingo (23), quando foi acusado injustamente de roubo . Conforme mostram as imagens, ele saiu do bar 'Batuq', na Penha, Zona Norte onde trabalhava como atendente, às 1h29.

O registro mostra Igor, de camisa amarela, colocando o capacete, subindo na garupa do motociclista Thiago Marques Gonçalves. Ele deixa o local a caminho de casa. Minutos depois, o influenciador foi baleado nas costas pelo policial militar aposentado Carlos Alberto de Jesus. Segundo o agente, os dois homens teriam roubado a mulher dele, a cabeleireira Josilene da Silva Souza.



Veja o vídeo:

O vídeo está sendo usado pela defesa das vítimas como um dos elementos para provar que Igor e Thiago não participaram do roubo contra Josilene. O comprovante do acionamento da corrida pelo aplicativo de transporte também foi anexado ao inquérito.





No primeiro depoimento, a mulher disse que foi abordada por volta das 23h por Igor e pelo motociclista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves, na esquina da Rua Irani com a Rua Conde de Agrolongo, na Penha. No entanto, em um segundo depoimento, a mulher se contradisse e informou que o crime aconteceu às 1h14 da madrugada de domingo.

Nos horários informados por Josilene, é possível ver, através de outras câmeras de segurança, que Igor estava trabalhando no bar 'Batuq'. O histórico de viagens realizadas pelo motociclista também pode ajudar a inocentá-lo.



Influenciador e motociclista ficaram presos





Igor estava sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia para retirada de um rim. Thiago foi detido e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (25). Na audiência de custódia, a juíza Rachel Assad da Cunha, da 29ª Vara Criminal da Capital, mandou soltar os dois . Ela também acolheu um pedido da defesa e encaminhou cópias do processo à Promotoria de Investigação Penal e à Corregedoria da Polícia Militar, que poderão apurar a conduta do policial da reserva.

O influenciador segue internado no hospital e seu estado de saúde é considerado grave. Igor cursa publicidade e propaganda na Faculdade Celso Lisboa e trabalha no setor administrativo da instituição. Ele sonha em ser jornalista esportivo e para complementar a renda, durante a noite, atua como garçom.



Já Thiago é pai de dois filhos, um de 2 anos e outro de 8 meses, e tinha acabado de iniciar a corrida de Igor quando ambos foram perseguidos pelo PM. De acordo com Jaqueline, nenhuma prova do roubo foi encontrada com o filho.

A Polícia Civil também passou a investigar se o PM reformado cometeu tentativa de homicídio.