Criminoso foi capturado na Praia da Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 26/02/2025 14:59 | Atualizado 26/02/2025 17:34

Rio - Lucas Cordeiro Coelho da Silva, conhecido como 'Luquinhas do Chapadão', apontado como um dos principais ladrões de veículos do Complexo do Chapadão, foi preso nesta quarta-feira (26), na Praia da Barra, na Zona Oeste.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e fez parte da Operação Torniquete. Contra Lucas havia um mandado de prisão por roubo majorado.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas é investigado em dezenas de inquéritos policiais de roubos de veículos e foi reconhecido em oito deles como autor do crime.

Lucas integra o principal grupo de roubo do Complexo do Chapadão, que pratica o crime em diversos municípios da Baixada Fluminense. A quadrilha pertence à facção Comando Vermelho (CV).

Luquinhas estava sendo monitorado há cerca de dez dias. Ele estava foragido e foi preso quando aproveitava o dia na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Além de ter sido condenado pelo crime de roubo majorado, ele também já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas. O criminoso será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 400 presos, além de veículos e cargas recuperados.