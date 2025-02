Campanha do TJRj inclui materiais de divulgação interativos, como adesivos, banners e QR Codes, que terão informações importantes para os foliões - Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:42 | Atualizado 26/02/2025 16:21

mulher.rio, uma ferramenta digital anônima e segura para ajudar mulheres a identificar situações de violência e acessar serviços emergenciais ou de acompanhamento contínuo.

Rio - A Prefeitura do Rio e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) lançaram campanhas contra o assédio feminino no Carnaval. Por meio da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados, foi lançado, na terça-feira (25), o siteuma ferramenta digital anônima e segura para ajudar mulheres a identificar situações de violência e acessar serviços emergenciais ou de acompanhamento contínuo.

A plataforma funciona como um guia de perguntas que auxilia a vítima a reconhecer o tipo de violência que está sofrendo e a encontrar o suporte mais próximo. O site também reúne contatos essenciais para pedidos de socorro, como os telefones da Polícia Militar e do Samu, e lista unidades de atendimento à saúde emergencial, os 26 equipamentos da Secretaria da Mulher, Delegacias de Atendimento à Mulher e clínicas da família.



Em casos de alto risco, um abrigo sigiloso também pode ser indicado. Após a identificação do melhor serviço, um mapa é gerado com a rota da localização da vítima até a unidade de atendimento mais próxima.



As perguntas são genéricas e foram formuladas para abranger diferentes realidades, permitindo que a vítima identifique se está sofrendo violência moral, psicológica, patrimonial, física, sexual ou se corre risco de feminicídio. O questionário foi desenvolvido com base nos atendimentos já realizados e no cruzamento de dados do município.



Apesar de ser um site, todo o formato é compatível com dispositivos móveis. A decisão pelo formato em URL, e não como aplicativo, também é estratégica e visa à proteção de quem vai acessá-lo. O objetivo é que a mulher – ou alguém próximo – compreenda que a violência de gênero vai além da agressão física e saiba como buscar ajuda. Além disso, a plataforma apresenta um resumo dos programas de capacitação disponíveis, incluindo apoio financeiro, psicológico, cursos e orientação jurídica.



TJRJ



O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) também lançou a campanha "Carnaval Legal é com Respeito", que acontecerá de quarta-feira (26) a domingo (9), com ações para combater a agressões contra a mulher durante a festa. A campanha inclui materiais de divulgação interativos, como adesivos, banners e leques com QR Codes, que terão informações e canais de denúncia, além de iniciativas específicas tanto na Marquês de Sapucaí quanto no carnaval de rua. A proposta é reforçar a importância do respeito e da segurança para todos os foliões. Áudios com informações sobre os direitos da mulher também serão disponibilizados.



Nos demais dias, o TJRJ reforça que seu Plantão Judiciário estará ativo 24 horas por dia para atender casos urgentes no Fórum Central e destaca os atendimentos que poderão ser feitos pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos na Marquês de Sapucaí. Outras iniciativas incluem a campanha "Paquera x Assédio", explicando a diferença entre uma abordagem respeitosa e um comportamento criminoso. O TJRJ também divulgará informações sobre o aplicativo Maria da Penha Virtual, que permite solicitar medidas protetivas de forma rápida e segura.