Motorista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves é recebido pela família na saída do presídio - Divulgação/ CDDHC

Motorista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves é recebido pela família na saída do presídioDivulgação/ CDDHC

Publicado 25/02/2025 17:27 | Atualizado 25/02/2025 20:58

Muito emocionado, Thiago detalhou como foi abordado pelo PM. "Ele parou do meu lado e apertou o gatilho. Minha reação foi me jogar no chão. Ele ainda voltou para matar a gente", lembra. Na delegacia, ele revelou que Josilene manteve a acusação. "Ela apontou o dedo na minha cara e disse: 'Foi ele que me roubou'. Eu me ajoelhei e falei: 'Olha na minha cara, você sabe que não fui eu. Por que você está fazendo isso? Você disse que, se tivesse oportunidade, daria um tiro na minha cara'. Mas eu não fiz nada. Está aí a prova de tudo. Eu só me ajoelhei na minha vida para Deus e para ela", afirmou.Thiago foi recebido pela família e pelo advogado, Carlos Nicodemos, cerca de duas horas depois que a Justiça do Rio determinou sua soltura e a de Igor, que estava internado sob custódia. O influenciador segue hospitalizado e perdeu um rim. Seu estado de saúde é considerado grave. Pai de dois filhos, um de 2 anos e outro de 8 meses, Thiago havia acabado de iniciar a corrida de Igor quando ambos foram perseguidos pelo PM. Nenhuma prova do roubo foi encontrada com ele.A Polícia Civil segue investigando a ocorrência por roubo e, nesta terça-feira, passou a apurar o caso também como tentativa dupla de homicídio. Na decisão que determinou a soltura de Igor e Thiago, a juíza Rachel Assad da Cunha, da 29ª Vara Criminal da Capital, acolheu um pedido da defesa e encaminhou cópias do processo à Promotoria de Investigação Penal e à Corregedoria da Polícia Militar, que poderão apurar a conduta do policial da reserva.