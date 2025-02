Pelo menos cinco criminosos participaram da tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 25/02/2025 08:31 | Atualizado 25/02/2025 08:44

Rio - Uma mulher foi agredida por criminosos durante tentativa de assalto, nesta segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Pessoas que estava em um barco filmaram toda a ação. Veja o vídeo:



Mulher é agredida em tentativa de assalto no Aterro do Flamengo.



Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos empurraram a mulher, que caiu no chão. Neste momento, eles tentaram roubar a bicicleta elétrica utilizada por ela.As testemunhas começaram a gritar que estavam filmando o crime. Os bandidos, então, pegaram objetos da cesta da bicicleta, mas desistiram de levar o veículo. Momentos depois, jogaram pedras contra os homens responsáveis pela gravação.De acordo com a Polícia Militar, o comando do 2° BPM (Botafogo) informou que não foi acionada. Porém, ao tomar conhecimento do caso por meio de imagens nas redes sociais, o Comandante da unidade determinou o reforço do policiamento na região."Vale destacar que o 2° BPM (Botafogo), trabalha em parceria com as delegacias da sua área de policiamento para localizar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de delito", diz trecho da nota.