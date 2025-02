Caso faz parte da Operação Interesse Superior - Reprodução / Polícia Federal

Publicado 26/02/2025 09:16

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 29 anos por armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantil na internet. A ação ocorreu em Sepetiba, Zona Oeste, e faz parte da Operação Interesse Superior.

Após o Ministério Público de São Paulo identificar a disponibilização de mais de mil conteúdos desse tipo em um site aberto, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e encontraram dezenas de imagens salvas no celular do homem, o que levou à sua prisão em flagrante.

O investigado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio, em Irajá, na Zona Norte, e responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.