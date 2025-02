Oruam foi preso em flagrante por abrigar foragido da Justiça - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Oruam foi preso em flagrante por abrigar foragido da JustiçaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/02/2025 10:27 | Atualizado 26/02/2025 10:37

fotogaleria

Muitos internautas debocharam por ele ser filho do traficante Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, preso há quase 20 anos por tráfico de drogas e homicídios. O criminoso já passou pelos presídios de Mossoró, Catanduvas e Campo Grande, onde está detido atualmente."Vai ver o papai na prisão", escreveu um deles. "Finalmente vai encontrar o papai tão querido", ironizou outro."Toda semana teu pai tenta sua guarda", comentou mais um internauta. "O próximo álbum vai ser Bangu 10", disse um seguidor.No ano passado, Oruam polemizou ao tatuar o rosto do pai no peito. "Olha o chefe, meu chefe, Marcinho: esse daqui é o meu pai", disse ao mostrar o desenho nas redes sociais.O rapper também tem tatuado o traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes.Apesar da torcida para encontro do pai e filho na prisão, conforme prevê a legislação, se ele assinar um termo circunstanciado se comprometendo a se apresentar ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), será liberado. Caso contrário, permanecerá preso.Oruam iniciou na carreira musical em 2021, ganhando destaque com diversos hits e atualmente é o artista mais ouvido num dos principais streaming de música do Brasil.