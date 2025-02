Mais de 60 transações irregulares foram identificadas. - Divulgação / Pcerj

Publicado 26/02/2025 11:56 | Atualizado 26/02/2025 11:57

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil, realiza nesta quarta-feira (26) uma operação para desarticular esquema de golpes contra uma plataforma de compras e vendas online. A quadrilha usava cadastros falsos para fraudar transações e gerar prejuízos financeiros à empresa, disse a polícia.

Segundo as investigações, o golpista criava perfis tanto de vendedores quanto de compradores, simulando a venda de produtos leves e de baixo valor, como mouses de computador. Ele gerava etiquetas de envio com frete pré-pago, mas despachava itens maiores e mais pesados. Com isso, a plataforma arcava com a diferença do custo do envio.



A investigação identificou 187 cadastros vinculados ao mesmo CPF e 63 vendas do mesmo produto fraudulento, sendo que 21 dessas transações ocorreram entre contas relacionadas ao suspeito.



Em alguns casos, o ato criminoso tinha uma segunda etapa, na qual o suposto comprador solicitava o reembolso alegando que o produto recebido não correspondia ao esperado. Como os pagamentos eram feitos via PIX, o site também assumia esse prejuízo.



Um suspeito foi conduzido à 119ª DP (Rio Bonito), mas por portar ilegalmente uma faca e um soco inglês. O homem foi autuado e liberado.

"Ainda não sabemos o prejuízo causado, mas é na casa dos milhares de reais", disse o delegado Luiz Lima, responsável pela DRCI.

A operação busca apreender dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar na identificação de envolvidos no esquema.