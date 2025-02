Prato Feito: 52 cozinhas criadas pela prefeitura vão funcionar normalmente durante o Carnaval - Roberto Moreyra / SMTE

Publicado 26/02/2025 12:15 | Atualizado 26/02/2025 14:09

Rio - A Secretária Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) informou que 49 das 52 Cozinhas Comunitárias da capital funcionarão normalmente durante o período de Carnaval. Apenas as unidades de Bonsucesso, na Zona Norte, Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste, ficarão fechadas na terça-feira (4), por conta do feriado.

Ainda conforme a SMTE, de segunda a sexta-feira, os usuários beneficiários do Prato Feito Carioca poderão retirar suas refeições na unidade que estão cadastrados. O almoço será mantido no mesmo horário tradicional. O projeto é focado para pessoas com insegurança alimentar. O programa distribui, diariamente, 280 refeições gratuitas. Os beneficiários passam por entrevistas e seus documentos são analisados pelas assistentes sociais do programa.



"Sabemos da importância do Prato Feito para as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma refeição. De 21 de junho de 2022 até o dia 15 de fevereiro de 2025, já distribuímos 4,7 milhões de refeições no Rio" destaca o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, sobre a importância das Cozinhas Comunitárias.



Conforme ressalta a SMTE, as três unidades destacadas retomam suas atividades na quarta-feira (5) com café da manhã e almoço. Ainda assim, os demais restaurantes irão operar normalmente durante todo o Carnaval.