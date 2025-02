O menino está internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer - Arquivo / Agência O Dia

O menino está internado no Hospital Municipal Albert SchweitzerArquivo / Agência O Dia

Publicado 19/02/2025 20:16

Rio - Um menino de 8 anos e o pai foram baleados durante um confronto entre policiais militares e criminosos nesta terça-feira (18), próximo ao Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio. As vítimas estavam em um ponto de ônibus quando foram atingidas por um dos disparos. Populares que passavam pelo local prestaram socorro e levaram os dois para uma unidade de saúde próxima.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento na região quando avistaram um veículo suspeito. Ao tentarem abordá-lo, foram atacados a tiros e reagiram, dando início a um confronto.



No meio do tiroteio, um disparo atravessou a perna do menino, que é atleta e joga futebol em uma escolinha do Vasco, e ficou alojado na perna do pai, Maicon da Conceição Santos. Eles receberam atendimento médico e, posteriormente, foram transferidos para hospitais da região.

Maicon passou por uma cirurgia no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta nesta quarta-feira (19). O menino permanece internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com estado de saúde estável.

A Polícia Militar informou que só teve conhecimento das vítimas baleadas horas depois, por meio do serviço de inteligência da corporação.

Policial ferido foi atropelado ao tentar se proteger

Durante o confronto, um policial militar foi atingido na mão e buscou abrigo. No entanto, ao tentar se proteger, ele acabou sendo atropelado por um motorista que fugia dos disparos. O agente foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e está em estado estável.

Um suspeito que fugiu da prisão também foi ferido e socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde.

Na ação, a polícia apreendeu um fuzil calibre 7.62, um veículo roubado, munições e um rádio comunicador. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).