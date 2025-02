Bruna foi detida na comunidade do Terreirão, escondida na casa de parentes - Reprodução

Publicado 25/02/2025 15:56 | Atualizado 25/02/2025 16:07

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta terça-feira (25), Bruna Liza Lage Ribeiro, suspeita de integrar uma quadrilha que aplica o golpe do 'Boa noite, Cinderela' para cometer roubos. Ela foi detida no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Bruna estava sendo monitorada há cerca de uma semana. Ela estava na comunidade do Terreirão, escondida na casa de parentes. A suspeita possui diversas anotações criminais por atrair vítimas para sua residência, dopá-las e, em seguida, roubar seus pertences.

De acordo com as investigações, em um dos crimes, Bruna roubou joias e o veículo de uma das vítimas. Ela é suspeita de praticar diversos delitos, incluindo roubo, estelionato e associação criminosa, com atuação nas regiões do Centro, Zona Norte e Zona Sul.

Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo majorado e organização criminosa.