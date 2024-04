Câmeras de segurança flagraram a dupla saindo do apartamento com as malas da vítima - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 15/04/2024 08:57 | Atualizado 15/04/2024 08:58

Rio - A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de aplicar o golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" em um homem que estava com os amigos em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, Bruna Liza Lage Ribeiro, conhecida como Barbie, e seu primo, Zacarias da Silva Gonçalves Rosa, convenceram a vítima a levá-los para sua casa, na Avenida Lúcio Costa. No local, o rapaz foi dopado e teve seus pertences roubados. Os suspeitos foram presos no sábado (13) durante ação da 16ª DP (Barra da Tijuca).



De acordo com as investigações, a dupla colocou uma substância na bebida da vítima, que a deixou inconsciente por 19 horas. Ao acordar, o homem percebeu que os suspeitos roubaram aparelhos eletrônicos, celular, cartões bancários, roupas, malas e a quantia de R$ 30 mil em espécie. Com os cartões, os suspeitos realizaram transferências, aumentando o prejuízo.



Através das imagens de câmeras de segurança do prédio, a polícia identificou a dinâmica do crime e as características dos suspeitos que deixaram o condomínio a pé, carregando os pertences da vítima. Durante as investigações, a corporação localizou o perfil nas redes sociais da mulher. Em uma das postagens, Bruna compartilhou uma foto ao lado do namorado, Evandro de Jesus Fernandes, exibindo uma das malas roubadas. Na internet, Bruna era conhecida como Barbie e se apresentava como "uma grande mulher com um grande sonho de ajudar quem precisa principalmente moradores de rua".

Os agentes conseguiram descobrir que a suspeita, o namorado e seu primo estavam em um apart-hotel em Jacarepaguá, na Zona Oeste. No local, os policias encontraram uma das malas da vítima e outros pertences que haviam sido roubados. O trio foi levado para a delegacia, onde descobriram que todos agiram de maneira coordenada.

Segundo as investigações, Bruna e Zacarias tinham a função de abordar e enganar a vítima. Já Evandro era responsável por guardar os pertences roubados. Além disso, ele tinha uma máquina de cartão em seu nome para que fossem realizadas operações com os cartões da vítima do golpe.



O trio teve a prisão temporária decretada. Bruna, Evandro e Zacarias responderão pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A polícia informou, ainda, que as investigações vão continuar para identificar outras possíveis vítimas e também para tentar recuperar demais pertences roubados do rapaz.