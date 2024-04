Publicado 16/04/2024 00:00

Na Manchete, INSS alerta para cobranças indevidas para concessão de benefícios como o Salário-maternidade

Em Rio, Terminal Gentileza recebe posto de vacinação contra a gripe

Detran volta a cobrar por emissão de CRLV no estado

Padrasto confessa em depoimento, na delegacia, que agrediu menina de três anos encontrada morta na Baixada

Em Economia, Estado tem mais de 5 mil vagas nesta semana de empregos e estágios

No Ataque, Flu encara o Bahia hoje, às 21h30, na Fonte Nova

No D, Davi, Mattheus e Isabelle disputam hoje a final do BBB e o maior prêmio da história do reality: R$2,9 milhões