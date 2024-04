Lara Emanuelly Braga da Silva, de 3 anos, foi morta pelo padrasto - Reprodução

Publicado 16/04/2024 10:52 | Atualizado 16/04/2024 12:49

fotogaleria

O caso aconteceu na Rua Antônio Alexandre de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti), foram acionados e chegando ao local se depararam com duas viaturas do SAMU. Os PMs isolaram a região para perícia e encaminharam o acusado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o assassinato.Ao, o Delegado Mauro Cesar da Silva Junior informou que a DHBF segue investigando para apurar se há outros envolvidos no crime e se as agressões eram corriqueiras.Além do padrasto, a menina morava com a mãe e com outros irmãos. No momento do crime, ela estava no hospital com outra filha. A mulher prestou depoimento no domingo e não há nenhuma acusação contra ela nesse momento.