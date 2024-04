Obras na Estrada do Tingui - Divulgação

Publicado 16/04/2024 12:16

Rio - Seguem avançando as obras de urbanização da Estrada do Tingui, com a implantação de um novo trecho que ligará diretamente essa via, em Campo Grande, na Zona Oeste, à Avenida Brasil. O projeto, executado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), oferecerá uma alternativa para o trânsito na região, aliviando o congestionamento no bairro.

O projeto faz parte do Plano de Mobilidade de Campo Grande, visando melhorar a fluidez do tráfego e reduzir os tempos de deslocamento na região.

Iniciada em agosto de 2023, a previsão de conclusão da obra é em 22 de novembro de 2024. O projeto contempla a extensão da Estrada do Tingui em 2.100 metros, somando-se aos já 4.900 existentes, totalizando assim 7 quilômetros de obras. Esse novo trecho não apenas ampliará a extensão da via, mas também trará uma série de melhorias.

Entre os serviços executados, destacam-se a terraplanagem, drenagem e iluminação. Haverá ainda melhorias nas redes de drenagem, abastecimento de água potável, sistema de esgoto e pavimentação, impactando os moradores.