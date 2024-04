VLT terá espaço exclusivo para mulheres - Arquivo / Agência O Dia

VLT terá espaço exclusivo para mulheresArquivo / Agência O Dia

Publicado 16/04/2024 12:01 | Atualizado 16/04/2024 12:50

Rio - As passageiras do VLT Carioca passarão a contar com um vagão exclusivo para viajar nos horários de pico. A novidade está no decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial do Município,



O espaço será exclusivo para mulheres nos dias de semana, exceto feriados, entre 6h e 10h e de 17h às 20h, conforme destacado no escopo da lei. O vagão deve ser identificado com a cor rosa, "com dizeres 'VLT - exclusivo para mulheres' nas partes laterais."



Ainda de acordo com o decreto, as passageiras poderão utilizar um dispositivo de comunicação, disponibilizado no transporte, para alertar a presença de homens no horário proibido. A multa para a infração será de R$ 50.



A lei, de autoria dos vereadores Átila Nunes e Rafael Aloísio Freitas (PSD), entrará em vigor em dois meses. Vale ressaltar que o trem e o metrô já possuem vagões semelhantes.