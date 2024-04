Terminal Gentileza tem integração com o VLT, que ampliou horário de funcionamento - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Terminal Gentileza tem integração com o VLT, que ampliou horário de funcionamentoArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 08:37 | Atualizado 08/04/2024 08:49

Rio - As quatro linhas do VLT Carioca começaram a circular uma hora mais cedo nesta segunda-feira (8). A partir de agora, quem utiliza o transporte poderá embarcar a partir das 5h. O funcionamento vai até meia-noite.

A concessionária responsável pelo VLT explica que o objetivo da mudança é garantir o atendimento aos passageiros com a ampliação do serviço do BRT Transbrasil no Terminal Gentileza, e que, para isso, vai aumentar a quantidade de trens e reforçar o serviço de orientação.

"Nossas equipes estão mobilizadas para entregar mais esta etapa operacional no Terminal Gentileza e atender os clientes do VLT neste serviço de integração, garantindo conforto, comodidade e eficiência todos os dias", ressalta José Carlos Alves, gerente executivo da VLT Carioca.

A passagem do VLT custa R$ 4,30, podendo ser feita a integração com o BRT e os ônibus disponíveis no novo terminal. O cartão para embarque pode ser adquirido nas estações, que também contam com máquinas de autoatendimento para consulta de saldo, desbloqueio e validação de recarga on-line do Riocard e Jaé.