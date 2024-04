Prefeitura do Rio anuncia novo horário do BRT Transbrasil em coletiva - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/04/2024 11:37

Rio - A prefeitura do Rio anunciou, neste sábado (6), que o horário do BRT Transbrasil será estendido de 4h até 0h durante todos os dias a partir deste domingo (7). Atualmente, o horário de funcionamento é de 10h até 15h.

O corredor começou a operar no último sábado (30) com paradas em todas as 17 estações. Com 26 quilômetros de extensão e dois terminais, o corredor expresso atravessa 18 bairros e tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030.

“A gente resolveu fazer uma antecipação do cronograma depois do ótimo resultado da primeira semana. A ideia é que a partir dessa antecipação, haverá um maior atendimento às pessoas que utilizam e vão utilizar o BRT Transbrasil. Essa operação gradativa tem a ver com as avaliações que a gente tem até aqui. Tivemos um ótimo resultado, não só do BRT Transbrasil, mas também do Terminal Gentileza, como um todo. Colocamos mais cinco linhas de ônibus e vimos o funcionamento correndo muito bem. Esse resultado deixou a gente feliz e seguro de ampliar o horário, de 4h à 0h. Penha e Fundão também vão estender o horário a partir de segunda-feira. Estamos monitorando para ver todas as consequências dessa nova fase”, explicou a secretária Maína Celidonio, em entrevista coletiva no Centro de Operações, na Cidade Nova.

De acordo com a presidente da Mobi-Rio, Cláudia Secin, a antecipação ocorre após a demanda de passageiros que procuram o serviço nos horários de pico. “O primeiro que sai 10h tem muita fila já. Lembrando que amanhã eles rodam no horário de domingo, intervalo de 10 minutos. Já na segunda-feira serão com horário de [dia de] semana com intervalo de 5 minutos nos horários de pico. E os outros dois, Penha e Fundão rodam com intervalo de 6 minutos. Nos primeiros dias de operação, o BRT já levou uma média de 2 mil pessoas por dia. A gente acha que essa demanda vai subir e a gente quer que as pessoas vejam que o BRT Transbrasil seja uma ótima opção de transporte”, explicou.

A operação da calha segregada do BRT na Avenida Brasil está sendo marcada por intensos engarrafamentos . Isso implica na delimitação da faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para os BRTs, por meio de segregadores. Já a faixa da direita da seletiva pode ser utilizada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Essa regra vale para todos os dias da semana.

Usuários de transporte público e motoristas que utilizam a via têm reclamado sobre o trânsito que, para eles, piorou. No primeiro dia útil de funcionamento das faixas exclusivas da Avenida Brasil para o BRT, ônibus, táxis e veículos de serviços, o trânsito em toda cidade do Rio chegou a ficar 83% maior do que a média das últimas semanas. Os impactos do congestionamento na Avenida Brasil têm feito passageiros e motoristas mudarem rotas e usarem outros meios de transporte.

O chefe-executivo do COR, Marcus Belchior, afirmou que caso os transtornos continuem ao longo da próxima semana, não está descartada a criação de novas medidas. “O Centro de Operações teve uma semana de muitos monitoramentos e testes. Por isso, estamos iniciando a segunda fase e agora permite uma oferta ainda maior e a gente espera uma melhora no trânsito. Além disso, na última semana, cada dia vem apresentando melhora, mas foi uma semana de avaliação. Essa segunda semana será de avaliação também e ao final, vamos anunciar novas medidas, caso necessário”, expôs.

Jorge Arraes, secretário de coordenação governamental, afirma que a recomendação é que os cariocas busquem o BRT como meio de transporte. “A gente vai ter essa semana o dobro da frota de ônibus de BRT, então vai ser uma condição de oferta para parte dessas pessoas bem maior. A expectativa é que a gente sugere que as pessoas que usam aplicativos, táxis, ônibus, podem ir com o BRT, que tem segurança, conforto e pontualidade”, ressaltou.

Carros de passeio na seletiva

Diversos veículos de passeio estão sendo flagrados utilizando a faixa exclusiva para fugir do engarrafamento. A prática não é permitida. Agentes da Guarda Municipal estão em passarelas auxiliando na fiscalização para evitar que o problema se torne corriqueiro. Ao todo, são 12 pontos de monitoramento e as passarelas estão sendo utilizadas como base dos guardas. Os drones também são usados para monitorar motoristas que utilizarem as calhas. Os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo estarão cometendo uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.