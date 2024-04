O carro caiu de frente dentro de uma cratera em Mesquita - Reprodução de vídeo

Publicado 06/04/2024 18:50 | Atualizado 06/04/2024 19:37

Rio - Um carro caiu dentro de uma cratera não sinalizada na Rua Eliseu de Alvarenga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite de sexta-feira (5). Imagens mostram que o veículo caiu de frente e ficou parcialmente destruído.

Segundo testemunhas, o motorista teve apenas ferimentos leves e um caminhão guincho tirou o carro do local.

Procurada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita informou que a área estava sinalizada, mas alguém tirou a sinalização. "Já foi aberto um processo de licitação, que inclusive está em fase final para contratação da empresa. A obra será iniciada o mais breve possível, mas esse processo de licitação precisa passar por todos os trâmites exigidos por lei e pelos órgãos de controle", informou por meio de nota.



O órgão comunicou ainda que o problema é fruto de uma tubulação de ferro instalada há cerca de 30 anos, pelo governo do estado - que inclusive é quem realizará o reparo. "Essa tubulação vem cedendo quando ocorrem chuvas torrenciais, como a que caiu entre a tarde e a noite do dia 13 de janeiro e a madrugada do dia 14, quando foram registrados 241mm de chuva no bairro", finalizou.