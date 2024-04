Imagens mostram os homens empurrando as motos pela Ponte Rio-Niterói - Reprodução

Imagens mostram os homens empurrando as motos pela Ponte Rio-NiteróiReprodução

Publicado 06/04/2024 17:35 | Atualizado 06/04/2024 20:47

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de quatro homens empurrando duas motos pela Ponte Rio-Niterói, após terem, supostamente, tido as chaves confiscadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na gravação, os motociclistas afirmam que estavam com os documentos em dia, mas que os agentes informaram que só devolveriam as chaves no fim do trajeto. A ponte tem 13km de extensão.

Veja o vídeo:

Quatro homens foram obrigados por agentes da Polícia Rodoviária Federal a empurrar suas motos pela Ponte Rio-Niterói após terem as chaves confiscadas. Os policiais disseram ao grupo que só devolveriam as chaves no fim da ponte, após uma caminhada de quase 13km.



Créditos:… pic.twitter.com/jHUddbYhrs — Jornal O Dia (@jornalodia) April 6, 2024

A PRF emitiu uma nota informando que um não recebeu nenhuma denúncia formal sobre o caso mas que um procedimento interno foi instaurado para apurar possíveis irregularidade.

Confira a nota na íntegra:

"Em atenção aos questionamentos sobre um vídeo que circula em redes sociais de condutores de motocicletas na Ponte Rio-Niterói (BR-101), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não recebeu nenhuma denúncia formal sobre o caso. Um procedimento interno foi iniciado para apuração e, havendo confirmação de irregularidades, os envolvidos podem ser responsabilizados".

Em uma ação da PRF, na quinta-feira passada (4), mais de 100 motocicletas foram abordadas na Ponte Rio-Niterói (BR-101). O grupo participava de um "rolezinho" organizado pelas redes sociais. Eles foram abordados na altura da praça do pedágio, na pista sentido Niterói.



Ao todo, foram fiscalizadas 113 motocicletas e 185 pessoas. Os policiais rodoviários federais emitiram 81 autos de infração por irregularidades de trânsito. Mais de 20 condutores foram autuados por não possuir habilitação para dirigir. Além disso, 22 motocicletas acabaram apreendidas e encaminhadas ao depósito.