Campanha de vacinação foi ampliada neste sábado (6) - Foto Walterson Rosa/MS

Publicado 06/04/2024 15:44

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, neste sábado (6), a campanha de vacinação contra a influenza para todas as pessoas acima dos seis meses de idade. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal da população do Rio.

Nos anos anteriores, a vacinação era aberta para toda a população somente no final da campanha mas, ainda segundo o secretário, sobravam muitas doses da vacina por conta da baixa adesão dos grupos prioritários.

Soranz ainda destacou que há 600 mil doses disponíveis em todo o município. A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria.

"A expectativa é que daqui a duas semanas todas essas doses tenham sido aplicadas à população. A gente continua insistindo que os grupos prioritários venham se vacinar, se proteger", disse o secretário.

Terminado o estado de emergência de saúde pública por dengue na cidade do Rio de Janeiro, todos os 11 polos de atendimento da doença provocada pelo Aedes Aegypti foram convertidos em pontos de vacinação contra a influenza, enfermidade que tende a dominar o panorama epidemiológico nas próximas semanas. No momento há 190 pessoas internadas na cidade devido a complicações da gripe, que já causaram este ano 13 óbitos.

Com a proximidade do inverno e o aumento de casos de gripe, a SMS alerta a população para se vacinar. A dose é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante, o esquema vacinal é de dose única.

A vacina está disponível nas unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família). As 238 unidades de Atenção Primária abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Em 2024, a fórmula usada na campanha protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria. Já para as crianças da faixa etária elencada que vão tomar a vacina pela primeira vez, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Para se vacinar, o usuário deve comparecer à unidade de saúde com documento de identificação e caderneta de vacinação.