A ação foi realizada por agentes da DRFC - Divulgação

Publicado 06/04/2024 21:25 | Atualizado 06/04/2024 21:28

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem, de 32 anos, acusado de uma série de assaltos contra motoristas de aplicativo no Rio. O criminoso foi localizado em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na sexta-feira (5).

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), que identificaram o suspeito após a realização vários roubos e extorsões praticadas, principalmente, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O autor agia com um comparsa, que já está preso.



De acordo com as investigações, após solicitarem as corridas, os bandidos anunciavam o assalto e, com violência, roubavam todos os seus pertences dos motoristas. Os dois também obrigavam que as vítimas fizessem transferências bancárias via PIX para suas contas.



Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de roubo e extorsão.