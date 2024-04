Publicado 07/04/2024 00:00

Na Manchete, Morre Ziraldo, um dos maiores escritores brasileiros

No Ataque, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique estão perto de recordes de Zico e Júnior em títulos pelo Flamengo

No D, No Dia do Jornalista, Mariana Gross conta que desde pequena já tinha vocação para a profissão

Em Economia, Consumidor não é obrigado a fornecer dados pessoais em farmácias

No Automania, Saiba o valor de carro futurista da Tesla