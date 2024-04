Nesta quarta-feira, quando o trânsito chegou a 184 km no Rio, uma manifestação provocou congestionamento na Av. Brasil - Divulgação / COR

Nesta quarta-feira, quando o trânsito chegou a 184 km no Rio, uma manifestação provocou congestionamento na Av. BrasilDivulgação / COR

Publicado 03/04/2024 10:35

Rio - Os motoristas que circularam por diversas regiões da cidade, nesta quarta-feira (3), enfrentaram um engarrafamento de 184 km, às 8h. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), em relação ao mesmo horário das últimas três quartas-feiras, esse número representa mais que o dobro da média (138%), já que esses dias tiveram 77 km de congestionamento no Rio de Janeiro.

Às 9h, o COR registrou um trânsito de 148 km, número 169% maior que a média. Nas últimas três quartas-feiras, neste mesmo horário, o balanço foi de 55 km.

Ocorrências como acidentes, manifestações e obras podem ser alguns dos motivos pelos congestionamentos da cidade, nesta quarta. Na Avenida Brasil, por exemplo, manifestantes começaram um ato na altura da Penha, na Zona Norte, e caminharam em direção ao Centro. De acordo com o COR, equipes da prefeitura acompanharam o protesto e a via ficou engarrafada.

Já no Túnel Rebouças, que liga as zonas Norte e Sul, aconteceu um acidente entre três carros, que ocupou uma faixa da pista, no sentido Lagoa Rodrigo de Freitas. Horas antes, uma colisão entre carro e moto causou um intenso congestionamento na 2ª galeria, também no sentido Lagoa.

Na Autoestrada Lagoa-Barra, até o dia 12 de abril, uma via da pista central ficará interditada para a realização de obras. Durante esse período, o COR recomenda que os motoristas sigam pela Linha Amarela ou Avenida Niemeyer.

Por volta das 8h, na Linha Amarela, na altura da Abolição, Zona Norte do Rio, houve uma colisão entre duas motos e um ônibus, que interditou uma faixa no sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo o COR, em razão do acidente, o trânsito apresentou reflexos até Del Catilho.