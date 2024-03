Prefeitura apresentou nova operação do corredor Transbrasil em coletiva no COR - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/03/2024 12:40 | Atualizado 28/03/2024 14:38

Rio - A operação do corredor BRT Transbrasil começa a funcionar integralmente a partir deste sábado (30), com a inauguração de todas as 17 estações. Com 26 quilômetros de extensão, o corredor Transbrasil dispõe de dois terminais, Gentileza e Deodoro. A estimativa é de que até 250 mil pessoas sejam transportadas diariamente neste corredor, até 2030. Com o funcionamento total, a prefeitura calcula que haverá uma redução de 50% no tempo de deslocamento.



As intervenções ao longo do Transbrasil contemplaram, ainda, a conclusão de 21 passarelas, sendo 18 delas de acesso às estações, além do alargamento dos viadutos sobre a Estrada João Paulo, o metrô de Coelho Neto e a linha férrea em Guadalupe. Atualmente, o corredor funciona no trecho Penha-Gentileza, das 10h às 15h. Na coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio (COR), nesta quinta-feira (28), a diretora-presidente da Mobi-Rio, responsável pelo sistema BRT, Claudia Secin, explicou como será a operação.

"Atualmente, a gente tem dois serviços operando na Transbrasil, um deles sai do Fundão e vai direto ao Terminal Gentileza e o outro sai da Penha, para em algumas estações da Transcarioca e para no Gentileza. A partir de sábado, a gente inicia o serviço do Terminal Deodoro ao Terminal Gentileza, das 10h às 15h. Esse serviço está sendo inaugurado e vai parar nas 17 estacoes da Transbrasil. É importante reforçar que o serviço do Fundão e Penha também vão passar a parar nas 17 estações", pontuou Secin.

De dentro do Terminal Gentileza, os usuários poderão se conectar à 14 linhas de ônibus municipais e às Linha 1 e 4 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando o Gentileza ao Aeroporto Santos Dumont e o Gentileza à Praça XV, respectivamente. O Terminal dispõe ainda do transporte até o Aeroporto Internacional do Galeão (GIG). A estimativa é que o terminal atenda a cerca de 150 mil pessoas por dia.

Também a partir de sábado (30), será iniciada a operação da calha segregada do BRT. Isso significa que a faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para BRTs, será limitada por segregadores. Enquanto o BRT circula na faixa segregada, a faixa da direita da seletiva poderá ser usada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Elas serão limitadas com pintura e funcionarão todos os dias da semana.

"As duas faixas claras da esquerda são apenas para ônibus, BRT, táxis e veículos de serviço. Nas duas faixas mais escuras de asfalto, à direita, todos os demais veículos poderão circular. Na aproximação das estações teremos lombadas eletrônicas, que já estão instaladas e serão ligadas a partir de sábado. Todo o trecho da seletiva estará muito bem fiscalizado, a invasão será punida. Obviamente, a gente não deseja isso e pede a colaboração dos motoristas", afirmou o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.



Nos trechos junto às estações, para garantir segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos, a faixa seletiva será segregada com tachões. Em trechos de calha singela, apenas ônibus e BRTs serão permitidos.

"A faixa exclusiva dos BRTs tem um limite de velocidade de 60 km/h. Porém, na altura das estações, todos os veículos que circulam por ali devem reduzir a velocidade para 40 km/h. Teremos fiscalização eletrônica e também haverá um aviso aos motoristas por meio de placas. Porque essa é uma área de ultrapassagem do BRT, que vai sair da pista da esquerda para a direita, ultrapassando o ônibus que estiver parado na estação. Então, para aumentar a segurança viária, todos os ônibus, táxis e veículos de serviço que estiverem na seletiva terão que reduzir a velocidade para 40 km/h", destacou a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.

Além da fiscalização eletrônica nas faixas com circulação destinada aos veículos de transporte público, agentes da Guarda Municipal vão monitorar a via entre 5h e 20h. Ao todo, serão 12 pontos de monitoramento e as passarelas serão utilizadas como base dos guardas. Os drones também vão ser usados para monitorar motoristas que utilizarem as calhas. Os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo estarão cometendo uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.

Novas linhas de ônibus

A partir de sábado (30), também terá início a operação de mais cinco linhas de ônibus municipais dentro do Terminal Gentileza. São quatro linhas novas e uma com itinerário estendido do campo de São Cristóvão para o terminal. Com isso, ele passará a ser ponto final de 15 linhas de ônibus urbanos municipais.

161 – Terminal Gentileza X Ipanema

163 – Terminal Gentileza X Copacabana

165 – Terminal Gentileza X Cosme Velho

167 – Terminal Gentileza X Urca

SP265 – Marechal Hermes X Terminal Gentileza

Novo sistema integrado da Avenida Brasil

Com o objetivo de melhorar o fluxo do trânsito, diminuir congestionamentos e acidentes, a partir de sábado (30) também entra em operação o novo Sistema Integrado de Controle e Emergência da Avenida Brasil, em paralelo ao trecho da Transbrasil de Deodoro ao Terminal Gentileza. A via ganhará novos equipamentos, sinalizações, além do aumento da força de trabalho.

A operação vai contar com 35 operadores de trânsito, 18 motocicletas, nove veículos operacionais e um caminhão munck. Também estarão disponíveis 16 reboques para rápida desobstrução da via em caso de qualquer necessidade. Até julho, haverá um acréscimo tanto de equipamentos, como a utilização total de 25 reboques e 29 motocicletas.



Os reboques ficarão distribuídos ao longo da via em posições estratégicas, próximos dos pontos onde há o registro de maior quantidade de ocorrências com base nos dados de atendimentos realizados, o que permitirá uma otimização no tempo de deslocamento desses veículos. De acordo com a prefeitura, de 2015 a 2024, foram registrados mais de 9 mil acidentes ou enguiços na Avenida Brasil. Sobre acidentes com vítimas, foram contabilizados 3 mil, além de 236 incêndios em veículos.

No Centro de Operações Rio, na Cidade Nova, haverá uma equipe dedicada exclusivamente às ações na Avenida Brasil, com um monitoramento contínuo e em tempo real das condições de fluidez do trânsito. "Vai ter uma coordenação específica para a Avenida Brasil. Estamos implantando diversas câmeras na Avenida Brasil, num total de 186 câmeras. O trecho entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza será completamente monitorado por vídeo, os guardas municipais poderão aplicar qualquer tipo de multa utilizando as câmeras", explicou o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior.



A CET-Rio disponibilizou, ainda, o telefone 0800 2828 664 para o atendimento de emergência em caso de acidente e/ou enguiço mecânico na Avenida Brasil. O serviço funciona 24 horas por dia durante todos os sete dias da semana.

Outra medida é a instalação de ampla sinalização vertical e horizontal, como pintura das pistas e instalações de placas, segregadores e pictogramas, com o objetivo de orientar os condutores sobre quais veículos são autorizados a transitar sobre as faixas exclusivas, os limites de velocidade em cada trecho, e todas as informações necessárias para orientar os motoristas. Faixas e painéis de mensagens variáveis também irão reforçar a comunicação informando sobre as alterações viárias.