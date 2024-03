O Procon Carioca notificou seis estabelecimentos nas fiscalizações entre 19 e 27 de março - Divulgação / Procon RJ

Publicado 28/03/2024 22:08

Rio – O Procon Carioca fiscalizou comércios nas Zonas Norte e Oeste do Rio entre os dias 19 e 27 de março, devido ao aumento nas vendas de produtos comercializados na época da Páscoa. Seis estabelecimentos foram notificados por causa de irregularidades como falta de alvará de funcionamento, de licenciamento sanitário e ausência de precificação clara. 88 kg de produtos impróprios para a venda, como bacalhau, carne bovina e salsicha, foram descartados.

Próximo à Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o supermercado Mundial foi notificado por causa da existência de produtos inadequados para comercialização e com embalagens danificadas. No total, houve o descarte de 17 kg em mercadorias. Os mesmos problemas foram identificados no Assaí Atacadista da região, que teve 36 kg de alimentos jogados fora.

A Americanas do ParkShopping Jacarepaguá, também na Zona Oeste, foi notificada por ausência de precificação clara sobre o preço unitário de mercadorias que participavam de promoções. Além disso, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento.

Na Rua Dias da Cruz, no Méier, na Zona Norte, a Assaí Atacadista e o Prezunic somaram, respectivamente, 11,4 kg e 23,16 kg em produtos impróprios para o consumo. Outras mercadorias estavam em embalagens deterioradas. A Casa & Vídeo no local não tinha o licenciamento sanitário válido. As três foram advertidas.