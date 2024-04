A ação foi realizada por agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) - Divulgação

Publicado 01/04/2024 07:29

Rio - Um homem com cinco anotações criminais foi preso em flagrante no momento em que furtava cabos de eletricidade na Rua Correia Vasques, na Cidade Nova, Região Central do Rio, neste domingo (31).



A ação foi realizada por agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) e encaminhada a 19ºDP (Tijuca).