Sol aparece na Páscoa após uma semana escondidoPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 31/03/2024 19:57 | Atualizado 31/03/2024 20:21

Rio- O sol finalmente voltou a aparecer neste domingo (31), fazendo com que cariocas e turistas pudessem aproveitar o dia passeando ou mesmo curtindo uma praia, depois do almoço de Páscoa. O Aterro do Flamengo e as praias da Zona Sul ficaram cheias, assim como áreas de lazer na Zona Norte, entre elas o Parque Madureira e a Quinta da Boa Vista. O tempo estável deverá seguir até quarta-feira (3).

O casal Ari Ferreira e Joelma Oliveira, ambos de 40 anos, passou a tarde relaxando numa rede, no Aterro do Flamengo. "Não estava previsto. Decidimos sair quando vimos que o tempo abriu. O dia está bonito, o lugar é agradável, tranquilo e familiar, junto à natureza e próximo de casa", afirmou o corretor de imóveis. Ari e Joelma aproveitaram, também, para fazer um churrasco ao ar livre.

O dia não teve chuva em nenhum momento e as temperaturas ficaram estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 31°C.



De acordo com o Alerta Rio, para segunda-feira (1º) e terça (2), a redução de nebulosidade sobre a cidade continua e não há previsão de chuva. Na segunda, a máxima é de 32ºC e a mínima de 19ºC. Na terça, a temperatura pode variar entre 35ºC e 18ºC.

Na quarta-feira (3) e na quinta (4), a rápida passagem de uma frente fria no oceano já influencia no tempo no Rio, com previsão de nebulosidade e chuva fraca nos períodos da tarde e noite de quarta, e a qualquer momento da quinta.

O outono, que segue até 21 de junho, é uma estação que contempla várias sensações, como explica o meteorologista e professor da UFRJ, Wanderson Silva. "O outono é a transição entre o clima quente e úmido do verão e o clima frio e seco do inverno, por isso é comum que observemos ainda um pouco dessas características misturadas nos meses de abril e maio", resume.

Para o mês que começa nesta segunda, Wanderson diz a expectativa é de chuvas, mas sem grandes temporais: "Aproximadamente dentro da Climatologia ou até mesmo um pouco acima do normal no Estado do RJ."

"Teremos o avanço de algumas frentes frias e atuação de áreas de instabilidade que provocarão volumes de chuva expressivos e pontuais. Sem a atuação desses sistemas, predominará sol e temperaturas que devem ficar levemente acima da média", comentou.

Ainda segundo ele, é provável que a primeira queda significativa de temperatura seja registrada na segunda quinzena de abril. Até lá, os cariocas podem seguir aproveitando o "lado" quente do outono.